Richter Alexander Hold
Folge 971: Aschenputtel
45 Min.Ab 12
Melanie und Marc sind angeklagt, in eine Villa eingebrochen zu sein und die beiden Hausbewohner umgebracht zu haben. Wollten sie Wertsachen stehlen und sind dabei überrascht worden? Die Indizien sprechen dagegen - es scheint eine Verbindung zwischen den Opfern und den Tätern zu geben...
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1