Richter Alexander Hold

Kalte Füße

SAT.1Staffel 5Folge 977
Kalte Füße

Richter Alexander Hold

Folge 977: Kalte Füße

45 Min.Ab 12

Daniel ist angeklagt, seinen Klassenkameraden Thomas bei minus 5° C auf den Balkon gesperrt zu haben. Weil er nach unten klettern wollte, hat er sich ein Knie gebrochen und zwei Zehen sind im Schnee abgefroren. Wollte sich der Angeklagte für ein Video rächen? 2. Fall: Der 16-jährige Malte soll versucht haben, seinen Stiefvater zu töten. Ist der Schüler tatsächlich nachts in die Garage geschlichen, als der Mann hinter dem Steuer seines Wagens schlief?

