SAT.1Staffel 5Folge 978
45 Min.Ab 12

Ist der 16-jährige Malte tatsächlich nachts in die Garage geschlichen, als sein Stiefvater hinter dem Steuer seines Wagens schlief und hat den Motor angelassen, in der Hoffnung, ihn durch Kohlenmonoxid zu vergiften? 2. Fall: Björn soll in die Villa des millionenschweren Unternehmers Klaus eingebrochen sein. Ist Björn wirklich ein gewöhnlicher Dieb? Oder ist er ein Held, der beim Spazierengehen die Hilferufe einer Frau aus dem Keller der Villa hörte und sie retten wollte?

SAT.1
