Richter Alexander Hold
Folge 984: Viagra Falle
46 Min.Ab 12
Betty soll ihrem Schwager Oliver eine Viagra-Pille ins Bier gemischt und anschließend versucht haben, ihn ins Bett zu kriegen. Oliver erlitt einen lebensbedrohlichen Infarkt, weil er Herzmedikamente einnahm, die nicht mit Potenzmitteln kombiniert werden dürfen. 2. Fall: Claudia wird beschuldigt, einen neuen Kinofilm mit einer Videokamera abgefilmt, kopiert und schließlich an Mitschüler verschenkt zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1