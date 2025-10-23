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Richter Alexander Hold

Stoffwechsel

SAT.1Staffel 5Folge 985vom 23.10.2025
Stoffwechsel

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Richter Alexander Hold

Folge 985: Stoffwechsel

45 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Sara ist angeklagt, in der Wohnung ihrer Freundin Nadine Benzin verschüttet und angezündet zu haben. Wollte sie sich dafür rächen, dass Nadine sie aus der Wohnung geworfen hatte? Oder stecken in Wahrheit Drogenschmuggler dahinter, mit denen sich Nadine eingelassen hat?

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