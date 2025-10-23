Richter Alexander Hold
Folge 985: Stoffwechsel
45 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Sara ist angeklagt, in der Wohnung ihrer Freundin Nadine Benzin verschüttet und angezündet zu haben. Wollte sie sich dafür rächen, dass Nadine sie aus der Wohnung geworfen hatte? Oder stecken in Wahrheit Drogenschmuggler dahinter, mit denen sich Nadine eingelassen hat?
Weitere Folgen in Staffel 5
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Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold