Richter Alexander Hold
Folge 989: Selbstjustiz
45 Min.Ab 12
Die Studentin Lisa wird beschuldigt, dem Bauunternehmer Fritz nachts an dessen Joggingstrecke aufgelauert zu haben, um ihn kaltblutig zu erschießen - Fritz liegt seitdem im Koma. Wollte Lisa Selbstjustiz üben, weil sie das Opfer für den Mörder ihres Verlobten hält?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1