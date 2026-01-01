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Richter Alexander Hold

Liebe um jeden Preis

SAT.1Staffel 5Folge 992
Liebe um jeden Preis

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Richter Alexander Hold

Folge 992: Liebe um jeden Preis

45 Min.Ab 12

Der Zeitungszusteller Harald wird beschuldigt, in die Wohnung der von ihm angebeteten Abonnentin Hannah eingestiegen zu sein und sie erstochen zu haben. Wollte er um jeden Preis die Liebe der jungen Frau erzwingen? Oder wurde Hannah ihr Wissen um kriminelle Machenschaften zum Verhängnis?

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