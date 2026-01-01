Richter Alexander Hold
Folge 992: Liebe um jeden Preis
45 Min.Ab 12
Der Zeitungszusteller Harald wird beschuldigt, in die Wohnung der von ihm angebeteten Abonnentin Hannah eingestiegen zu sein und sie erstochen zu haben. Wollte er um jeden Preis die Liebe der jungen Frau erzwingen? Oder wurde Hannah ihr Wissen um kriminelle Machenschaften zum Verhängnis?
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Richter Alexander Hold
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Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1