Richter Alexander Hold
Folge 993: Angespanntes Verhältnis
45 Min.Ab 12
Die 16-jährige Veronika von Lörring ist angeklagt, ihrem Stiefvater mit einer Steinschleuder drei Stahlkugeln in den Po und Oberschenkel geschossen zu haben. Warum ist das Verhältnis zwischen den beiden so angespannt? Hat Veronikas Stiefvater vielleicht noch andere Feinde?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1