Richter Alexander Hold
Folge 994: Dem Tod auf der Spur
45 Min.Ab 12
Klaus ist angeklagt, seinen Freund Manfred erschossen zu haben. Beging er den Mord, weil er von dem arbeitslosen Alkoholiker erpresst wurde? Oder ist der wahre Täter in Wirklichkeit ein Saufkumpan des Toten?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1