Geld veruntreut

SAT.1Staffel 5Folge 996
Folge 996: Geld veruntreut

45 Min.Ab 12

Boris soll versucht haben, seinen Freund und Geschäftspartner Tim mit einer Tüte zu ersticken. Wollte er ihn umbringen, weil er herausgefunden hatte, dass der Angeklagte Geld aus der gemeinsamen Firma veruntreut hat? Oder ist Tims Ehefrau die Täterin, die einen Geliebten hatte, aber auf das Geld ihres Mannes nicht verzichten wollte?

