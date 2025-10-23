Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der letzte Ausweg

SAT.1Staffel 5Folge 997
Der letzte Ausweg

Richter Alexander Hold

Folge 997: Der letzte Ausweg

45 Min.Ab 12

Lucy wird beschuldigt, ihren Mann in einen Hinterhalt gelockt zu haben, um ihn mit einer Schrotflinte zu erschießen. Ist sie wirklich so eiskalt oder hat sie in Notwehr gehandelt, weil ihr Mann mit dem Gewehr auf sie losging?

