Richter Alexander Hold
Folge 997: Der letzte Ausweg
45 Min.Ab 12
Lucy wird beschuldigt, ihren Mann in einen Hinterhalt gelockt zu haben, um ihn mit einer Schrotflinte zu erschießen. Ist sie wirklich so eiskalt oder hat sie in Notwehr gehandelt, weil ihr Mann mit dem Gewehr auf sie losging?
