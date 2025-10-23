Richter Alexander Hold
Folge 998: Fast nackte Tatsachen
45 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
1. Fall: Der 16-jährige Simon wird beschuldigt, seinen Bruder Johannes in einem Einkaufswagen eine abschüssige Straße herunter gestoßen zu haben. War er wütend, weil sein großer Bruder ihm zuvor vor allen Leuten in der Disko die Hose herunter gezogen hatte? 2. Fall: Der Türsteher Felix ist angeklagt, in das Lokal seines Ex-Chefs Hasim eingebrochen zu sein, Müll verteilt und Ratten ausgesetzt zu haben. Wollte sich der heißblutige Mann dafür rächen, dass ihm gekündigt wurde?
Weitere Folgen in Staffel 5
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Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold