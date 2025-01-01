Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Ich bin kein Entführer!

SAT.1Staffel 6Folge 1024
Ich bin kein Entführer!

Richter Alexander Hold

Folge 1024: Ich bin kein Entführer!

44 Min.Ab 12

Die vermisste 18-jährige Nadine Frohloff wurde in der Nähe der Rastanlage Hohengau tot gefunden. Vor ihrer Ermordung bekam ihr Vater einen Erpresserbrief mit einer Lösegeldforderung von 500.000 Euro - das Geld händigte er sofort aus. Angeklagt ist Peter Sommer, der angeblich mit Nadine eine Beziehung hatte ...

