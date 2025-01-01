Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Anti-Aging mit Folgen

SAT.1Staffel 6Folge 1026
Anti-Aging mit Folgen

Anti-Aging mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1026: Anti-Aging mit Folgen

45 Min.Ab 12

Dem 69-jährigen Playboy Gustav Ritter wurde das Potenz steigernde Mittel Sildenafil in seine Anti-Aging-Kapseln gemixt. Als er nach der Einnahme mit seiner fast 50 Jahre jüngeren Freundin Anja Prendtke Sex hatte, bekam der Bauunternehmer einen Herzinfarkt. Wollte sie ihn töten, um sich an seinem Testament zu bereichern?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen