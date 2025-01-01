Handtaschenkrieg/Vaterschaftsroulette Teil 1 Jetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1033: Handtaschenkrieg/Vaterschaftsroulette Teil 1
44 Min.Ab 12
1. Fall: Lukas Lanzmann wird beschuldigt, seiner Lehrerin Hundekot und Cola in ihre teure Handtasche gefüllt zu haben, um den Mathetest zu sabotieren, der in der nächsten Stunde geschrieben werden sollte. 2. Fall: Andre Neumann ist angeklagt, seiner ehemaligen Lebensgefährtin Sybille Schneider aufgelauert und sie mit einer Pistole bedroht zu haben, um den angeblich gemeinsamen Sohn sehen zu können. Bei dem Gerangel löste sich ein Schuss und traf Sybille in den Oberschenkel.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1