Handtaschenkrieg/Vaterschaftsroulette Teil 1

SAT.1Staffel 6Folge 1033
Folge 1033: Handtaschenkrieg/Vaterschaftsroulette Teil 1

44 Min.Ab 12

1. Fall: Lukas Lanzmann wird beschuldigt, seiner Lehrerin Hundekot und Cola in ihre teure Handtasche gefüllt zu haben, um den Mathetest zu sabotieren, der in der nächsten Stunde geschrieben werden sollte. 2. Fall: Andre Neumann ist angeklagt, seiner ehemaligen Lebensgefährtin Sybille Schneider aufgelauert und sie mit einer Pistole bedroht zu haben, um den angeblich gemeinsamen Sohn sehen zu können. Bei dem Gerangel löste sich ein Schuss und traf Sybille in den Oberschenkel.

