Richter Alexander Hold

Bandenkrieg

SAT.1Staffel 6Folge 1041
Folge 1041: Bandenkrieg

45 Min.Ab 12

Der Angeklagte Nils Hoffmann ist Mitglied einer Hamburger Straßengang. Er soll seine 17-jährige Freundin Sofia Kunz, die einer verfeindeten Gang angehörte, erschossen haben. Ist er ausgerastet, weil sie ihm die Beziehung nur vorgespielt hat, um ihn auszuhorchen? Waren die beiden überhaupt ein Paar? Oder wurde Sofia von ihren eigenen Leuten ermordet, weil sie aus der Gang aussteigen wollte?

