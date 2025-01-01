Richter Alexander Hold
Folge 1042: Muttersöhnchen
45 Min.Ab 12
Judith wird vorgeworfen, die 19-jährige Anna, eine Mitarbeiterin ihres Mannes, mit einem Hammer erschlagen zu haben. War es eine Eifersuchtstat? War Anna wirklich die Geliebte ihres Mannes? Oder war die Rache von Annas Ex-Freund, den sie ein paar Monate zuvor verlassen hatte?
