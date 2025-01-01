Richter Alexander Hold
Folge 1046: Der heimliche Zeuge
45 Min.Ab 12
Nach einer Benefizgala wurde die wohlhabende Galeristin Gabriele niedergeschlagen und bestohlen. Wollte ihr Ehemann Klaus sie loswerden und den Mord als Raubmord tarnen? Oder steckt Gabrieles verarmter Schwager Martin hinter der Tat?
Richter Alexander Hold
