Richter Alexander Hold
Folge 1048: Sprich mit mir
45 Min.Ab 12
Ein Malergeselle ist der schweren Körperverletzung angeklagt: Er lernte das Opfer in einem Chat kennen und verabredete sich mit ihr. Hat er die Frau verletzt, weil sie nicht wie vereinbart Sex mit ihm haben wollte?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1