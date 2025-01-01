Richter Alexander Hold
Folge 1051: Lösegeld für eine Tote
45 Min.Ab 12
Ein Lkw-Fahrer wird beschuldigt, seine Geliebte, die Kellnerin einer Autobahnraststätte, entführt und ermordet zu haben. Von ihrem Ehemann, dem Besitzer des Rasthofes, wurden 250.000 € Lösegeld gefordert. Haben der Angeklagte und das Opfer zusammen gearbeitet, um ihren ahnungslosen Mann auszunehmen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1