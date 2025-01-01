Richter Alexander Hold
Folge 1056: Königskinder
45 Min.Ab 12
Der heroinabhängige Angeklagte wird beschuldigt, seinen Dealer erschlagen zu haben. Sein Bruder behauptet, ihn bei der Tat beobachtet zu haben. War er wirklich bereit, für seine extreme Sucht einen Mord zu begehen oder wird er von seiner reichen Familie geopfert?
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1