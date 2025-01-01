Zum Inhalt springenBarrierefrei
Königskinder

SAT.1Staffel 6Folge 1056
Folge 1056: Königskinder

45 Min.Ab 12

Der heroinabhängige Angeklagte wird beschuldigt, seinen Dealer erschlagen zu haben. Sein Bruder behauptet, ihn bei der Tat beobachtet zu haben. War er wirklich bereit, für seine extreme Sucht einen Mord zu begehen oder wird er von seiner reichen Familie geopfert?

