Richter Alexander Hold
Folge 1057: Mord auf der Intensivstation
44 Min.Ab 12
Ein Mädchen wird angefahren, als sie an einer roten Ampel aus dem Wagen des Angeklagten springt. Sie erleidet schwere Verletzungen und fällt ins Koma - später wird sie auf der Intensivstation umgebracht. Was ist im Auto passiert? Hat der Angeklagte sie im Krankenhaus ermordet, weil er etwas zu verbergen hat?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1