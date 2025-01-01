Richter Alexander Hold
Folge 1062: Serda und Julia
45 Min.Ab 12
Der türkische Angeklagte wird beschuldigt, den Vater seiner deutschen Freundin zusammengeschlagen zu haben. Wollte er sich an dem reichen Arzt rächen, weil er ihre Beziehung mit allen Mittel zerstören wollte?
Weitere Folgen in Staffel 6
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1