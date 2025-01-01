Richter Alexander Hold
Folge 1069: Sex unterm Spiegel
45 Min.Ab 12
Ein Ingenieur soll aufgrund einer Verwechslung den Chef seiner Frau erschossen haben. Eigentlich wollte er angeblich ihren vermeintlichen Liebhaber treffen. War er so krankhaft eifersüchtig, um dafür einen Mord zu begehen? Und wie kam es zu diesem tödlichen Irrtum?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1