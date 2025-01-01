Richter Alexander Hold
Folge 1077: Die Bierleiche
45 Min.Ab 12
Mord in einer Brauerei: Eine Bäckerin soll ihren Neffen umgebracht haben, weil er dem Brauereibesitzer für die Vergewaltigung ihrer Tochter ein Alibi gegeben hat. Hat er die Wahrheit gesagt oder konnte sie nicht damit leben, dass ihr Neffe den brutalen Vergewaltiger schützt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1