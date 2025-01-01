Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Bierleiche

SAT.1Staffel 6Folge 1077
Folge 1077: Die Bierleiche

45 Min.Ab 12

Mord in einer Brauerei: Eine Bäckerin soll ihren Neffen umgebracht haben, weil er dem Brauereibesitzer für die Vergewaltigung ihrer Tochter ein Alibi gegeben hat. Hat er die Wahrheit gesagt oder konnte sie nicht damit leben, dass ihr Neffe den brutalen Vergewaltiger schützt?

SAT.1
