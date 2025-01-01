Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 6Folge 1079
Folge 1079: Mord im Swingerclub

45 Min.Ab 12

Ein Besuch in einem Swingerclub endet für eine unbekannte Frau tödlich, nachdem ein Ehepaar Sex mit ihr hatte. Sie wird kurz darauf erdrosselt aufgefunden. Steckt hinter der Tat die Ehefrau, weil sie den Gedanken nicht ertragen hat, sie könnte ihren Mann an eine Jüngere verlieren? Oder kommen noch andere mit einem Motiv in Frage? Und welche Rolle spielt die Zwillingsschwester der Toten bei dem Ganzen?

SAT.1
