Richter Alexander Hold
Folge 1079: Mord im Swingerclub
45 Min.Ab 12
Ein Besuch in einem Swingerclub endet für eine unbekannte Frau tödlich, nachdem ein Ehepaar Sex mit ihr hatte. Sie wird kurz darauf erdrosselt aufgefunden. Steckt hinter der Tat die Ehefrau, weil sie den Gedanken nicht ertragen hat, sie könnte ihren Mann an eine Jüngere verlieren? Oder kommen noch andere mit einem Motiv in Frage? Und welche Rolle spielt die Zwillingsschwester der Toten bei dem Ganzen?
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1