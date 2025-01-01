Richter Alexander Hold
Folge 1081: Millionenbaby
45 Min.Ab 12
Eine Frau soll ihren Ex-Freund erschossen und dann versucht haben, sich selbst umzubringen. Hat sie ihn getötet, weil er mit ihr keine Beziehung mehr wollte oder war er bereits tot, als sie in seine Wohnung kam?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1