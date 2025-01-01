Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Mädchen auf dem Photo

SAT.1Staffel 6Folge 1085
Folge 1085: Das Mädchen auf dem Photo

45 Min.Ab 12

Nach einer Disconacht soll André seine Traumfrau Hannah vor ein Auto gestoßen haben. Musste sie sterben, weil er es nicht ertragen konnte, von ihr eine Abfuhr zu bekommen oder war es der DJ, weil Hannah herausgefunden hatte, dass er sie und ihre Freundin mit Drogen gefügig machen wollte?

SAT.1
