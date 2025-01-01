Richter Alexander Hold
Folge 1089: Pizza mortale
46 Min.Ab 12
Der Abteilungsleiter einer Werbeagentur soll seine Geliebte mit einem Pizzamesser ermordet haben, weil sie von ihm schwanger war - der geschiedene Familienvater war angeblich nicht bereit, für ein weiteres Kind Unterhalt zu zahlen.
