Richter Alexander Hold
Folge 1092: Quarktasche an Kasse 5
45 Min.Ab 12
Mord im Supermarkt: Eine Verkäuferin ist angeklagt, ihren Chef und Vater ihres unehelichen Kindes erschlagen zu haben, weil er sie beim Diebstahl erwischt hat. Wollte die vorbestrafte Frau damit verhindern, dass sie wieder ins Gefängnis muss und ihr Kind weiterhin bei einer Pflegefamilie aufwächst?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1