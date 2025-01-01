Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 6Folge 1093
Folge 1093: Liebestheater

45 Min.Ab 12

Der Mädchen-Schwarm der Schule soll einen Mitschüler bedroht haben, um die Hauptrolle in einem Theaterstück zu bekommen. Als ein anderer Schüler das herausfand und ihn zu verraten drohte, soll er diesen brutal verprügelt haben. Hat er aus Angst zugeschlagen, weil er befürchtete, seine Rolle wieder zu verlieren? Oder will seine Ex-Freundin ihm die Tat anhängen, weil die Schulschönheit die Trennung nicht verkraftet hat?

