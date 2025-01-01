Richter Alexander Hold
Folge 1093: Liebestheater
Der Mädchen-Schwarm der Schule soll einen Mitschüler bedroht haben, um die Hauptrolle in einem Theaterstück zu bekommen. Als ein anderer Schüler das herausfand und ihn zu verraten drohte, soll er diesen brutal verprügelt haben. Hat er aus Angst zugeschlagen, weil er befürchtete, seine Rolle wieder zu verlieren? Oder will seine Ex-Freundin ihm die Tat anhängen, weil die Schulschönheit die Trennung nicht verkraftet hat?
