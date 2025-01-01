Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Scheunenbrand

SAT.1Staffel 6Folge 1095
Der Scheunenbrand

Richter Alexander Hold

Folge 1095: Der Scheunenbrand

46 Min.Ab 12

Ein Polizist ist angeklagt, den kürzlich aus der Haft entlassenen Ehemann seiner Freundin in einer Scheune niedergeschlagen und dann die Scheune in Brand gesteckt zu haben. Hat er den Mann ermordet, um seine Geliebte vor ihm zu schützen oder wollte ihr Halbbruder, der heimlich in sie verliebt ist, sie von ihrem Ehemann erlösen?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

