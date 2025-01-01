Richter Alexander Hold
Folge 1097: Die Bombe tickt
45 Min.Ab 12
Einem Arzt wird vorgeworfen, den Kollegen seiner Verlobten umgebracht zu haben - der Grund: Er glaubte, die beiden hätten eine Affäre. Hat der krankhaft eifersüchtige Angeklagte den Lehrer wirklich erschossen oder war es ein ehemaliger Schüler des Opfers?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
