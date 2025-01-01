Richter Alexander Hold
Folge 1099: Herzlos
45 Min.Ab 12
Ein Maschinenbautechniker ist angeklagt, einen Arbeitslosen erstochen zu haben. Der Mann hatte dem Angeklagten vorgetäuscht, seiner kranken Ehefrau zu einer baldigen Herztransplantation zu verhelfen. Musste er wegen des Betruges sterben oder wurde das Opfer von der Familie seiner osteuropäischen Freundin ermordet?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1