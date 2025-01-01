Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Explosive Chemiestunde

SAT.1Staffel 6Folge 1102
Explosive Chemiestunde

Explosive ChemiestundeJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1102: Explosive Chemiestunde

45 Min.Ab 12

Der Angeklagten wird vorgeworfen, das Chemieexperiment ihres Onkels so manipuliert zu haben, dass er sich dabei schwer verletzte. Hat sie die Tat bewusst begangen, um sich an ihrem Onkel zu rächen, den sie für den mysteriösen Tod ihres Vaters verantwortlich macht? Oder war es einer ihrer Schulkameraden, der eine ähnliche Tat zuvor im Internet angekündigt hatte?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen