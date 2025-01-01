Richter Alexander Hold
Folge 1103: Mondsüchtig
45 Min.Ab 12
Der Streetworker Tom wurde erstochen - hat ihn Bettina umgebracht, weil er sich von ihr getrennt hat und sie auf die Straße setzen wollte? Die Angeklagte bestreitet die Trennung und behauptet, zur Tatzeit geschlafen zu haben. Tom hatte es sich allerdings auch zur Aufgabe gemacht, Beweise gegen Drogendealer zu sammeln und an die Polizei weiterzuleiten ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1