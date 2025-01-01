Richter Alexander Hold
Folge 1104: Der Freund meiner Tochter
45 Min.Ab 12
Fiona unterstellte ihrem Freund Lars eine Affäre und schlug ihn so sehr, dass er von einer Brücke in den Tod gestürzt ist. Beim Opfer wurden später Adressen und Broschüren über Abtreibungen gefunden. Für wen hat er diese Informationen gesammelt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1