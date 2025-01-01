Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1104
45 Min.Ab 12

Fiona unterstellte ihrem Freund Lars eine Affäre und schlug ihn so sehr, dass er von einer Brücke in den Tod gestürzt ist. Beim Opfer wurden später Adressen und Broschüren über Abtreibungen gefunden. Für wen hat er diese Informationen gesammelt?

SAT.1
