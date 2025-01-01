Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Rocker gegen Ökos

SAT.1Staffel 6Folge 1110
Rocker gegen Ökos

Richter Alexander Hold

Folge 1110: Rocker gegen Ökos

45 Min.Ab 12

Heiko, Chef einer jugendlichen Rocker-Gang, wird beschuldigt, den Umweltaktivisten Mehmet mit einem Baseballschläger verprügelt zu haben. Mehmet hatte Beweise, dass Heiko eine Woche zuvor Mehmets Freundin Judith mit einer Gaspistole bedroht hat. Wollte Heiko verhindern, dass er damit zur Polizei geht?

