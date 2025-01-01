Richter Alexander Hold
Folge 1113: Der Clou
45 Min.Ab 12
Der ehemalige Sicherheitsmann Timo wird verdächtigt, das Juweliergeschäft ausgeraubt zu haben, für das er früher oft engagiert wurde. Bei dem Überfall soll er die Angestellte Elisabeth angeschossen und iSchmuck im Wert von 189.000 Euro erbeutet haben. Wollte der Arbeitslose mit dem Juwelier eine alte Rechnung begleichen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
