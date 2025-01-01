Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Zum Mord verführt

SAT.1Staffel 6Folge 1114
45 Min.Ab 12

Der Lehrling Patrick soll seinen Chef Kai erschossen und bestohlen haben, um mit dessen Frau Jacqueline durchzubrennen. Wollte sie wirklich ihren Mann für einen Lehrling verlassen oder war Patrick so von ihr besessen, um dafür einen Mord zu begehen?

