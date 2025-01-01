Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Abgestempelt

SAT.1Staffel 6Folge 1121
Abgestempelt

Richter Alexander Hold

Folge 1121: Abgestempelt

45 Min.Ab 12

Axel, ein verurteilter Serienvergewaltiger, wurde vor Kurzem aus der Haft entlassen und wollte draußen ein neues Leben anfangen. Nun steht er aber wieder vor Gericht, weil er versucht haben soll, die Hausfrau und Mutter Laura in einer Tiefgarage zu vergewaltigen und zu ermorden. Wurde der Angeklagte tatsächlich rückfällig, weil er seine Triebe nicht unter Kontrolle hat - oder gibt es jemanden, der ihn zum Sündenbock macht?

