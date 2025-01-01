Richter Alexander Hold
Folge 1125: Eine gefährliche Affäre
45 Min.Ab 12
Jürgen ist leitender Angestellter in dem Delikatessenhandel seines Schwiegervaters. Seine Ehefrau soll ihn in seinem Büro erwischt haben, als er gerade Sex mit der Angestellten Birgit hatte. Daraufhin soll sie ihren Mann wenig später mit einem schweren Glasaschenbecher niedergeschlagen und fast getötet haben ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1