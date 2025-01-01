Richter Alexander Hold
Folge 1130: Entnervt
45 Min.Ab 12
Gisela wird beschuldigt, die sechsfache Mutter Nicole im Hof des gemeinsamen Wohnhauses mit einem Teppichklopfer zusammen geschlagen zu haben. Ist sie durchgedreht, weil sie Nicole eine Affäre mit ihrem Mann Werner unterstellt hatte?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1