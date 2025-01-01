Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die Jagd nach der goldenen Statue

SAT.1Staffel 6Folge 1135
Die Jagd nach der goldenen Statue

Die Jagd nach der goldenen StatueJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1135: Die Jagd nach der goldenen Statue

45 Min.Ab 12

Niels hat vor Jahren angeblich eine sehr wertvolle Statue gestohlen. Nach einer Disco-Nacht nahm er die 18-jährige Juliane mit zu sich nach Hause, die das teure Stück wiederum ihm stahl. Stieg Nils daraufhin in das Haus ihrer Familie ein, tötete ihre Mutter und fesselte deren Freund Frank?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen