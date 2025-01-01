Richter Alexander Hold
Folge 1136: Eine schlechte Wahl
44 Min.Ab 12
Florian ist angeklagt, Marta, der Braut seines Vaters, am Tag der geplanten Hochzeit ein Schlafmittel verabreicht zu haben. Sie brach daraufhin beim Duschen zusammen und verletzte sich schwer. Wollte Florian die Hochzeit mit allen Mitteln verhindern, weil er und seine Geschwister Marta nicht leiden können und sich ihre Haushälterin Jenny als Stiefmutter wünschen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1