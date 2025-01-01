Richter Alexander Hold
Folge 1137: Vollgas
44 Min.Ab 12
Der Kfz-Mechaniker Rudolf soll seine Chefin mit einem Vorführwagen mehrfach überfahren und damit getötet haben. Sie hatte ihm gekündigt, weil sie herausfand, dass der trockene Alkoholiker wieder zu trinken angefangen hatte. Außerdem wollte sie seiner Frau davon erzählen.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1