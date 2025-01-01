Richter Alexander Hold
Folge 1146: Eine Nanny für Tim
45 Min.Ab 12
Nina wird vorgeworfen, ihren Freier Hendrik ermordet zu haben. Wollte sie verhindern, dass er seinem Freund Gustav von ihrem Beruf erzählt? Gustav hatte Nina kurz zuvor als Kindermädchen eingestellt und die beiden hatten sich ineinander verliebt. Oder ist Zuhälter Manni der wahre Täter und Nina schweigt aus Angst vor ihm?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1