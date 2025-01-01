Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1148
45 Min.Ab 12

Der 17-jährige Maro ist angeklagt, seine Lehrerin Carola mit einer 5 kg schweren Hantel im Geräteschuppen des Schul-Hausmeisters niedergeschlagen zu haben. Das Opfer ist gleichzeitig die neue Freundin seines Vaters. Als Carola seinem Vater erzählte, dass Maro gestohlen haben soll, sagte der Vater den gemeinsamen Männer-Urlaub ab. Ist der Angeklagte deshalb ausgerastet?

