Richter Alexander Hold

Die Verschwörung

SAT.1Staffel 6Folge 1160
Die Verschwörung

Richter Alexander Hold

Folge 1160: Die Verschwörung

45 Min.Ab 12

Der 17-jährige Schüler Mirko ist mit seiner Clique in eine Villa eingebrochen, um dort eine Party zu feiern - einer der Jugendlichen stirbt in dieser Nacht. Ist Mirko der Täter, und war der Auslöser für die Tat der Streit um ein Mädchen?

SAT.1
